نجوى كرم لـ CNN: هذا ما يبعد الإنسان عن حقيقته.. وما سر تألقها الدائم؟

نجوى كرم كما لم ترها من قبل: أنا مع "كلن يعني كلن" وقلب الطاولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيامٍ من الترقب على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت المطربة اللبنانية نجوى كرم نسخةً جديدة من أغنيتها الشهيرة "مغرومة"، بفيديو كليب يحمل توقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة بظهور خاص للفنان السوري معتصم النهار.

وكانت نجوى كرم قد أصدرت أغنية "مغرومة" من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ "شمس الغنية" جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخةٍ جديدةٍ منها في 2021، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.

ورفعت نجوى حماسة جمهورها بحملةٍ ترويجية، أطلقتها مع الشركة المنتجة "روتانا" قبل أيام، بفيديو نشرته من استوديو التسجيل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكشف لاحقاً عن اسم أغنيتها الجديدة "مغرومة2" قائلة: "ب ١٩٩٨ - كانت… اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر …."

ب ١٩٩٨ - كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر …. #روتانا #نجوى_كرم https://t.co/41seuuyaWO

وقوبل إعلان نجوى كرم عن بدء العد العكسي لإصدار الأغنية، باحتفاء من جمهورها الواسع في العالم العربي، وكان بين المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

باقي ٤ ساعات على صدور الفيديو كليب المنتظر #مغرومة٢ لشمس الأغنية اللبنانية #نجوى_كرم ❤️ على #روتانا يوتيوب والأغنية على تطبيق #Deezer #نجوى_كرم_مغرومة_٢ @najwakaram @DeezerMENA https://t.co/hkzZ1C0Ame

يا عمي شو هالعظمة ، انقلبت الدنيا بس نزلت الصورة.. وبعدها عالتيزر .. ما ضل ترند ما احتليتيه ولا صحفي ما كتب ، ف كيف بس تنزل الغنية الواضح انها عظيمة والابداع فيها متكامل من كل النواحي؟ ملكة ملكة مش بأيدك 🤍 الله يحميكي من كل عين #نجوي_كرم_مغرومه_٢ @najwakaram https://t.co/4lrFaSwlra

يا ساتر على هالفخامة 🖤 #نجوي_كرم_مغرومه_٢ @RotanaMusic https://t.co/yXC7jPXNm0

ومن المقرر أن تتصدر "مغرومة2" عناوين "ميني ألبوم" ستطرحه المطربة اللبنانية قريباً.