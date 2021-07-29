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نجوى كرم بنسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة "مغرومة".. والمفاجأة معتصم النهار

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نجوى كرم في برنامج شربل يستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيامٍ من الترقب على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت المطربة اللبنانية نجوى كرم نسخةً جديدة من أغنيتها الشهيرة "مغرومة"، بفيديو كليب يحمل توقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة بظهور خاص للفنان السوري معتصم النهار.

وكانت نجوى كرم قد أصدرت أغنية "مغرومة" من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ "شمس الغنية" جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخةٍ جديدةٍ منها في 2021، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.

ورفعت نجوى حماسة جمهورها بحملةٍ ترويجية، أطلقتها مع الشركة المنتجة "روتانا" قبل أيام، بفيديو نشرته من استوديو التسجيل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكشف لاحقاً عن اسم أغنيتها الجديدة "مغرومة2" قائلة: "ب ١٩٩٨ - كانت… اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر …."

وقوبل إعلان نجوى كرم عن بدء العد العكسي لإصدار الأغنية، باحتفاء من جمهورها الواسع في العالم العربي، وكان بين المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتصدر "مغرومة2" عناوين "ميني ألبوم" ستطرحه المطربة اللبنانية قريباً.

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