دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود الفنانة المصرية إسعاد يونس إلى السينما بعد غياب 11 عاماً، بفيلم "200 جنيه"، الذي تنطلق عروضه في دور السينما المصرية اليوم، ويضم في قائمة أبطاله نجوم لم يجتمعوا في عملٍ واحد من قبل.

"200 جنيه" من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويضم في قائمة أبطاله: إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وهاني رمزي وغادة عادل وصابرين وأحمد آدم وخالد الصاوي وأحمد رزق وأحمد السعدني وطارق عبد العزيز ومحمود حافظ ومحمود البزاوي ومي سليم، وممثلون كثر آخرون، بعضهم يظهرون كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم.

"متخليش الفلوس تسوقك"، و"إوعى تصدق إن المال بيسبب السعادة"، والمال وسيلة للحياة"؛ بهذه العبارات لخصّ صناع الفيلم فكرته، التي تتجسد في 8 قصص أبطالها مجموعة شخصيات، ويربط بينها ورقة نقدية من فئة الـ 200 جنيه مصري، تتنقل من شخص لآخر، عابرةً الطبقات الاجتماعية، بما يسلط الضوء على ظروف وطبيعة حياة فئات متنوعة من المجتمع المصري.

وسبق إطلاق الفيلم حملة ترويجية أثارت فضول المتابعين، ظهر فيها أبطال الفيلم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور يحملون فيها 200 جنيه، تحمل ختم "عزيزة السيد"، إضافة لفيديو تتنقل فيه هذه الورقة النقدية بين أيديهم، وأصدرت الشركة المنتجة أغنية للفيلم بصوت أحمد سعد.