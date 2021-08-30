دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمحاولة فتاة المشاركة في العرضة (رقصة تقليدية) خلال فعاليات بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

#كفو_رجال_الباحه لو تعاملنا مع سلافع الشوارع بمثل ذلك لإستطعنا أن نحد من جرأتهم و عدم حيائهن تحيّة لرجال الباحة الأشراف الذين أَبَت مروءتهم و شهامتهم أن تتقبل وجود هذه السلفع بينهم https://t.co/Y2f4CW7eSj

وأثار رد فعل القائمين على الفعالية والطريقة التي تعاملوا فيها مع الفتاة تفاعلا واسعا بين النشطاء برز على وسم حمل اسم "كفو رجال الباحة" الذي تصدر قائمة أبرز المواضيع التي يتداولها مستخدمو تويتر في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين.

تجاوزها إساءة لنفسها قبل أن تسيء للمجتمع" وتصرف الشاب معها تصرف كل شخص سوي لديه مبادىء وأخلاق وتربية . إذا لم تستح فافعل ماتشاء… #كفو_رجال_الباحه

وفي أعقاب تداول مقطع الفيديو، نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة تذكيرية أعادت نشرها إمارة منطقة الباحة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث ذكرت بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون في حال التصوير أو التشهير بالآخرين، قائلة: "تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".

#توعية #النيابة_العامة تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. https://t.co/n5X1kGdamj

يذكر ان العرضة هي رقصة شعبية في المملكة تُؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وقد كانت تحضر في الحروب سابقا.