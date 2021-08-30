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"كفو رجال الباحة" يتصدر تويتر السعودية بعد محاولة فتاة المشاركة بـ"العرضة"

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صورة ارشيفية تعبيرية من عرض سابق للعرضة النجدية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمحاولة فتاة المشاركة في العرضة (رقصة تقليدية) خلال فعاليات بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

وأثار رد فعل القائمين على الفعالية والطريقة التي تعاملوا فيها مع الفتاة تفاعلا واسعا بين النشطاء برز على وسم حمل اسم "كفو رجال الباحة" الذي تصدر قائمة أبرز المواضيع التي يتداولها مستخدمو تويتر في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين.

وفي أعقاب تداول مقطع الفيديو، نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة تذكيرية أعادت نشرها إمارة منطقة الباحة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث ذكرت بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون في حال التصوير أو التشهير بالآخرين، قائلة: "تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".

يذكر ان العرضة هي رقصة شعبية في المملكة تُؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وقد كانت تحضر في الحروب سابقا.

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