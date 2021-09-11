دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الفنّانة المصرية ياسمين عبر العزيز، إنها رأت الموت وكان قريبًا جدًا منها، في أول رسالة توجهت بها إلى جمهورها، حيث تستكمل علاجها في سويسرا حاليًا، بعد معاناتها من أزمة صحية كبيرة، بدأت في يوليو/ تموز الماضي.

ونشرت ياسمين في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لسريرها في المستشفى، وأخرى بدت فيها آثار الدماء على يدها وهي تتلقى العلاج، وأرفقتها برسالة مطمئنة لجمهورها، قالت فيها: "الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

وأَضافت النجمة المصرية في الرسالة التي أتت مترافقة مع أنغام أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان": "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليّا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت، وكان قريب جداً.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم، وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم، وربنا كرمني، وعديت المحنه على خير الحمد لله ...".

وختمت ياسمين عبد العزيز رسالتها بالشكر، قائلةً: "كلمة شكراً قليلة أوي عليكم، وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب، وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا، وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وغادرت الفنّانة ياسمين عبد العزيز مصر منذ شهرٍ تقريبًا، على متن طائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا، بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة في يوليو/ تموز الماضي، ولحق بها زوجها الفنان أحمد العوضي مؤخرًا لمرافقتها في رحلتها العلاجية.

وصرّح العوضي بأن زوجته تعرضت لـ"تسيب، وإهمال، وتخاذل وتراخي"؛ تسبب بتدهور حالتها الصحية خلال فترة علاجها في مصر، وهدد بالاحتكام للقانون المصري، لمحاسبة المتسبب، وقال إنه سيتحدث عن التفاصيل عقب تعافيها التام، وذلك في تدوينةٍ نشرها منذ فترة عبر حسابه في فيسبوك.