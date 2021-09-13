أصالة بالفستان الأبيض مع زوجها الجديد: "عم عيش إيام تمنيتولي إياها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سيلٍ من التسريبات، والتكهنات خلال الساعات الماضية؛ أعلنت المطربة أصالة رسميًا عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من خلال نشر صورةٍ لهما معًا، عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وعلقتّ أصالة برسالةٍ مطولة توجهت بها لزوجها الجديد بالقول: "أدعو الله أنّ أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق، والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحييت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور، وذات العهد..، ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي .."

وشكرت أصالة جمهورها، ومحبيها، قائلةً: "عم عيش أيّام تمنيتولي ياها، وبتمنّى تعيشوا مثلها.."، في إشارةٍ للمرحلة العصيبة التي عاشتها بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان، وعبّرت عنها في أغانيها، وإطلالاتها الإعلامية خلال تلك المرحلة.

وكانت أصالة نصري قد أعلنت انفصالها عن العريان، مطلع العام 2021، بعد زواج دام 14 عاماً، وهي المدة ذاتها تقريبًا التي استمر فيها زواجها من طليقها المنتج السوري أيمن الذهبي بين عامي 1991 و 2005، وأثمر الزواج الأوّل عن ولديها شام وخالد، والثاني عن توأمها آدم وعلي.