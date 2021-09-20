"الهيبة، غيرّ القاعدة".. فهل سيسير "2020" على خطاه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنّان السوري تيم حسن، عن قرب عرض "الجزء الخامس والأخير" من مسلسل "الهيبة"، من خلال صورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه تيم بالشكر إلى الجمهور قائلاً: "بالعادة رمضان موسم المسلسلات، وبفضلكن الهيبة غيّر هالقاعدة... شكراً يا أحلى ناس، انتظرونا قريباً مع الجزء الخامس والأخير".

وكان المنتج صادق الصبّاح قد كشف في لقاءٍ سابق مع CNN بالعربية، أن خامس أجزاء العمل، سيتحدث عن: "كيفية وصول رجالات مثل جبل شيخ الجبل إلى مراكز حساسة بالدولة"، وسيتبعه التحضير لفيلمٍ سينمائي عن "الهيبة" سيبصر النور قريباً.

ويتخذ الجزء الخامس والأخير من اسم بطل العمل "جبل" عنواناً فرعياً له، ويجري الحديث عن عرضه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وعلقّ الصباح على البوستر الذي شاركه عبر "تويتر": "المشروع المنتظر (الهيبة.. جبل) في جزئه الخامس يتخطى كل التوقعات".

المشروع المنتظر #الهيبة_جبل في جزئه الخامس يتخطى كل التوقعات... قريباً على شاهد vip #صبّاح_إخوان#تيم_حسن @ShahidVOD https://t.co/V9mwEY9toz

وعلى خطا "الهيبة.. جبل"، وقبله "الهيبة.. الرد" بالعرض خارج الموسم الرمضاني، حسمت الشركة المنتجة قرارها بأن تحضر الجزء الثاني من مسلسل "2020" للعرض بعد رمضان المقبل، وبالأبطال ذاتهم، بحسب ما صرّح المنتج صادق الصباح للإعلام، على هامش مهرجان "الموريكس دور"، مؤكداً وجود جزءٍ ثانٍ للعمل، كما أعلن سابقاً عبر CNN بالعربية.