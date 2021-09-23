دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجّهت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر للأردن، على "المحبة" التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح مهرجان "جرش للثقافة والفنون" الأربعاء، في أوّل تعليقٍ لها بعد الوعكة الصحية التي أفقدتها توازنها على المسرح.

ونشرت ماجدة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة صور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني علي العايد لها، وعلّقت عليها بالقول: " شكراً جرش...شكراً الأردن على كل هالمحبّة."

وكانت الفنّانة اللبنانية قد تعرضت لوعكة صحية، أفقدتها توازنها على المسرح، بسبب "هبوط في الضغط"، وساعدها موسيقيون على تجنب السقوط، بينما كانت تُمسك بالميكرفون، وتم إسعافها في الكواليس، وعاودت الصعود للمسرح في غضون دقائق، واستكملت الحفل حتى النهاية وسط تصفيق حار، واحتفاء من الجمهور.

وطمأن الإعلامي اللبناني جمال فياض جمهور ماجدة على صحتها وذلك في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه على "تويتر" بعد انتهاء الحفل، موضحًا أنّ الذي حصل معها على مسرح جرش كان "مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق، وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروفات، وهي الآن بخير، وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق."

هاتفت السيدة ماجده الرومي منذ قليل،وهي بخير واستعادت عافيتها تماماً،والذي حصل معها على مسرح جرش كان مجرد هبوط بسيط بالضغط،بسبب الإرهاق وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروڤات، وهي الآن بخير وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق، وتعود الى بيروت يوم الجمعة بإذن الله!

ويقام مهرجان "جرش للثقافة والفنون" بدورته الـ 35 وسط إجراءات احترازية صحية خاصة، خلال الفترة الممتدة بين 22 أيلول/ سبتمبر، 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، بعد توقفه منذ 2019، بسبب جائحة كورونا.

ويشارك أيضاً في الفعاليات الموسيقية لمهرجان جرش، نخبة من نجوم الغناء العربي، هم: جورج وسوف، حسين الديك من سوريا، نجوى كرم من لبنان، سيف نبيل من العراق، عمر العبدللات ونداء شرارة من الأردن، إلى جانب مشاركة واسعة للفنّانين الأردنيين إضافة إلى نحو 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية. كما يشمل البرنامج الثقافي للمهرجان مؤتمرا نقديا للرواية العربية، وأمسيات شعرية، وقصصية متنوعة، بمشاركة أدباء وشعراء من الأردن، والعالم العربي.