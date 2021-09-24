دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة جمعتها بالطبيبين المشرفين على علاجها بسويسرا. وهي الصورة الأولى لها بعد تجاوزها أزمتها الصحية وعودتها إلى مصر.

وكتبت ياسمين تعليقا على الصورة المنشورة في صفحتها عبر فيسبوك: "الحمد لله الذي شفانا وعافانا".

وكانت النجمة المصرية قد شاركت متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على موقع "انستغرام"، صورة لباب غرفتها في المشفى السويسري، مع إِشارة الوداع، وذلك قبل وقتٍ قصير من إعلان شقيقها وائل عبد العزيز نبأ عودتها لمصر، في تدوينةٍ نشرها على "فسيبوك".

وسبق أن تحدث زوجها الفنّان أحمد العوضي عن قرب عودتها إلى مصر، بعد أزمة صحية استمرت قرابة الشهرين، وبدأت الأزمة بحسب ما كشف العوضي في مداخلةٍ إعلامية مؤخراً، بخصوع ياسمين لـ "عملية نسائية بسيطة، وكان من المفترض أن تعود إلى منزلها في غضون 3 أو 4 أيام بحسب الطبيب المعالج"، لكن حالتها شهدت تدهوراً كبيراً بعد العملية.

وبعد تدهور حالتها بشكلٍ واضح، وبناء على تشخيص طبيبين من خارج المشفى، تم إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها، وفي إشارةٍ لخطورة الموضوع، نقل العوضي عن الطبيب الذي أجرى العملية: "3 ساعات والمريضة هتموت".

ولم يشأ أن يجزم بحدوث خطأ طبي مع الفنّانة ياسمين عبد العزيز، لكنّه أكدّ تعرضها لـ "إهمال جسيم في متابعة الحالة... وفشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته، مما أدى للمضاعفات التي عانت منها"، وحينما سافرت ياسمين إلى سويسرا أخبرها الأطباء هناك أن تلك المضاعفات لم يتم تداركها بالسرعة المطلوبة، وأجرت جراحة جديدة هناك، واستقرت الحالة بشكل تام.