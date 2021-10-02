دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، بعد ساعات من إعلان الفنانة إلهام موقفاً مماثلاً في تصريحاتٍ إعلامية.

وقالت الشوباشي، في فيديو نشرته في صفحتها عبر فيسبوك: "أؤكد بملء إرادتي، وبأعلى صوت؛ أنني متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي محتاج لها"، متمنيةً الشفاء لكل المرضى.

كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن قرارها بالتبرع بكامل أعضاء جسدها بعد وفاتها، في تصريحاتٍ سابقة، أكدتها خلال مداخلةٍ إعلامية، أمس، لبرنامج "الحكاية".

وقالت إنها أخبرت عائلتها بهذا القرار منذ زمن طويل، وتمنت لو انتشرت هذه الثقافة، متسائلة: "ما أهمية الجسد بعد الموت طالما أنه سيدفن تحت التراب ويأكله الدود؟، لكن إذا استطعنا أن نخفف آلام أي أحد محتاج لها، فهذا خير كبير"، و"صدقة جارية".

وأشارت شاهين إلى وجود "بنك لقرنية" العيون في مصر منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات، وانتقدت من سارع إلى تحريم الفكرة بدعوى أنّ جسد الإنسان ليس ملكه. وقالت إنه "في المقابل سمعت من رجال دين مستنيرين بأنّ هذا الأمر ليس حراماً".

واستغربت أن تستورد بلادها القرنية لمحتاجيها من الصين، في حين أنّ عدد المصريين كبير، ومن تكون قرنيته سليمة، متسائلة: "فلماذا لا يستفيد منها أحد بعد وفاته"، على حد قولها.

وعادت إلهام شاهين لتنشر اليوم فيديو عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، جددت فيه دعوتها للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، داعية إلى ضرورة تفعيل القانون المصري الذي تم إقراره بهذا الشأن؛ "من أجل الخير والمحبة والإنسانية بين البشر".