دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارًا يقضي بمنع التعامل مع مغني الراب المصري مروان بابلو، "لاستهانته بابتهالٍ ديني" خلال حفله الأخير بالقاهرة الجديدة.

وأصدرت النقابة بيانًا حول هذه الواقعة، جاء فيه أنها "أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهالًا دينيًا ثابتًا، ويحمل معاني روحانية، وقيمًا سامية لدي المصريين، واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلًا عن تناول الفيديو ألفاظًا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام" عن نقابة المهن الموسيقية في مصر.

وصدر قرار النقابة بحق مروان بابلو، بعد يوم من إحيائه حفلاً شهد حضورًا كبيرًا بالقاهرة الجديدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شاركه فيه مغني الراب الفلسطيني "شب جديد"، الذي تسبب له بمشكلة، حينما "حرّف" ابتهال النقشبندي الشهير "مولاي إني ببابك بسطت يدي"، واستبدل المطلع بـ "مروان إني ببابك قد بسطت يدي" على الأنغام ذاتها.

وقد أثار هذا الأمر انتقادات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الفيديو على نطاقٍ واسع، وطالب عددٌ منهم بتدخل نقابة المهن الموسيقية في مصر.

شب جديد بحفلة مصر غنالهم "مروان اني وقفت ببابك يا مروان" قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد. https://t.co/1dFM2BZwHk

"مولاي" دي أنشودة بألحان وكلمات فلما أي إنسان في الدنيا "مش شب جديد بس" يغير في كلماتها و يغنيها مش معناه انه قاصد الكلام بمعناه او إنه بيحرف في الدين أو إنه ملحد بلاش عته دي أغنية.

الواد لازم يتعاقب #مروان_بابلو https://t.co/aZGSLekHfJ

سيناريو حفله مشروع ليلي بيتكرر تاني في حفله بابلو لا ومن الفجر كمان عامل تراك علي ابتهال مولاي للشيخ النقشبندي هو اتجنن ولا اي اي حاجة تنفع تبقي راب شامم ريحة مشروع ليلي وربنا يسترها 🙏 #مروان_بابلو

وطالت الانتقادات أيضًا فوضى التنظيم، والاكتظاظ في الحفل، وهو ما اعتذر عنه بابلو، السبت، في منشورٍ له عبر خاصية القصص على حسابه في "انستغرام"، قائلاً: "بعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت له تجربة مش كويسة... أنا آسف جداً."

ولم يشر مغني الراب المصري في اعتذاره بشكلٍ مباشر للفيديو المتداول الذي طالته الانتقادات بسببه، كما لم يصدر عنه حتى تاريخه أي تعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية، وأتى حفله الأخير المثير للجدل بعد عام على إعلانه اعتزال الحفلات.