دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنّان المصري محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، يرقص فيه مع مضيفتي الطائرة الخاصة، التي أقلته إلى "الجونة"، الثلاثاء.

وتمايلت المضيفتان بوصلة رقص مع رمضان على أنغام أغنيته "ياحبيبي"، علقّ عليها بالقول: "المضيفة الفرفوشة رزق".

كما سبق أن شارك الفنّان المصري المثير للجدل، متابعيه صوراً له، عاري الصدر، بقلادةٍ ذهبية، على متن الطائرة.

وكشف محمد رمضان قبل أيّام عن مشاركته بمهرجان "فيلم فير" الشرق الأوسط، إلى جانب نجوم من بوليوود، وفنانين باكستانيين، في ليلةٍ ستشهد تكريم مشاهير، وتقديم عروض موسيقية راقصة، أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأعلن رمضان ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، علقّ عليه بالقول: "هل أنتم مستعدون لأكبر عرض بمهرجان فيلم فير في دبي، في 28 أكتوبر؟".

وكان رمضان قد فاجئ جمهوره العراقي مؤخراً، بالإعلان عن أول حفلٍ "جماهيري"، سيحييه في استاد البصرة الدولي، قريباً.