دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في حفلٍ امتد حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، كان فيه الراحل سمير غانم الأقوى حضوراً على خشبة المسرح، الذي شهد تكريم أحمد السقا.

وتأخر حفل الافتتاح قرابة النصف ساعة، بعد استعراضٍ مطول لتوافد النجوم على السجادة الحمراء للمهرجان، واعتذر رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن التأخير، بعد صعوده على المسرح بصحبة الفنّانة يسرا.

وأكد ساويرس على أهمية النجمة المصرية، وقيمتها، وأهميتها، بوصفها "الداعم الرئيسي للمهرجان"، وتحدث عن توتره الشديد، بسبب التحدي والضغط الذي واجهه المهرجان بعد الحريق الضخم الذي التهم جزءاً واسعاً من "البلازا" صباح الأربعاء.

وعبرّ رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم" للتنمية، عن فخره بجهود العمال الذين أصلحوا الأضرار وأعادوا المكان كما كان بعملٍ دؤوب، قائلاً: " بحياتي ما كنت فخور بالناس اللي بتشتغل معايا قد الـ 24 ساعة اللي فاتوا..."

ونوهت يسرا بالجهد الضخم الذي بذلته "العمالة" لإصلاح الأضرار التي سببها الحريق، وعبرت عن سعادتها بالعلاقة التي تجمعها بعائلة ساويرس، قائلةً: "أنا أسعد ما يمكن إني أكون من هذه العائلة... العيلة دي سند."

تحية للراحلين

وقدم الفنان المصري سيد رجب تحيةً مؤثرة لعددٍ من الكتاب، السينمائيين، الموسيقيين، والممثلين المصريين والعرب، الذين فارقوا الحياة خلال العام الحالي، وهم: الفنّانون سمير غانم، عزت العلايلي، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، أحلام الجريتلي، هادي الجيّار، ماهر سليم، وناديا العراقية.

والكتاب المصريون: وحيد حامد، كوثر هيكل، مصطفى محرم، وفيصل ندا، والمؤلفان الموسيقيان المصري جمال سلامة، واللبناني الياس الرحباني، ومدير التصوير المصري رمسيس مرزوق، والمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتب والممثل والمخرج السوري الراحل: حاتم علي.

جائزة الإنجاز الإبداعي

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الفنّان المصري أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، وسلمته التكريم الفنانة التونسية- المصرية هند صبري، وقدمته بوصفه الأخ الخلوق، و"الصاحب الجدع" الذي يتمتع بأخلاق الفرسان: "الفارس في السينما والحقيقة.."

وألقى السقا خطاباً مؤثراً تحدث فيه عن حلم السينما الذي كان بعيد المنال بالنسبة له ولأبناء جيله، قبل أن يساهموا بتحقيق "فقزه في هذه الصناعة" على مستوى الإيرادات بدءاً من أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وأهدى أحمد السقا تكريمه، للفنّانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ورجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، ووالده صلاح السقا، الذي أوصاه على فراش الموت بأن يأخذ من النجم كل صفاته، "إلا البعد"، قائلاً: "خلي الناس تمد إيدها تطولك ساعتها حتبقى نجم.."

وأهداه أيضاً لزوجته الإعلامية مها الصغير، ووالدته "السيدة القوية" ناديا السروجي التي كانت بين الحاضرين، والتقطت الكاميرا علامات التأثر على وجهها، ولأبناء جيله من الفنّانين المصريين.

وبدا النجم المصري يتصبب عرقاً على المسرح، ووقعت حادثة طريفة معه حينما استفسر من زوجته عن سبب إشارتها له أثناء الحديث، قبل أن يعتلي زميله الفنان شريف منير الخشبة بطرافته المعهودة، ويقوم بمسح آثار المنديل الذي مسح به عرقه من على وجهه وسترته، وتفاعلت مع تكريمه الفنّانة منى زكي زميلته وشريكته في عددٍ كبير من أنجح أفلامهما، وقدمت شهادة في المادة الفلمية المسجلة عنه بمناسبة التكريم.

الراحل سمير غانم أقوى الحاضرين

وقدمت الفنّانة المصرية لبلبة بتأثرٍ كبير تحية خاصة لروح الفنان الراحل سمير غانم، ووصفته بـ "صانع السعادة" قائلةً: "احنا منحبك، وانت جوا قلبنا، وحتفضل جوا قلبنا، وحشتني..."

وبموازاة التأثر لم تغب الابتسامة، عن وجوه الحاضرين، أثناء تقديم استعراضٍ راقص تحية لـ "سمورة صانع السعادة"، مع عرض أجمل ما يختزنه جمهور العالم العربي في ذاكرته، للراحل من مقاطع خالدة قدمها في مسرحياته الشهيرة، وأفلامه.

محمد رمضان وباقة الورد

لم تتح لرمضان الفرصة على ما يبدو للحديث بعد تقديم عرضه الموسيقي الذي اختتم فيه فعاليات افتتاح حفل مهرجان الجونة السينمائي، حيث اكتفى بكلمة "الصلح خير"، رداً على باقة الورد التي أهدتها له الفنانة بشرى، في إشارةٍ لخلاف سابقٍ بينهما، حينما أصدرت أغنية "كوبرا" سنة 2018، سخرت فيها من أغنيته " أنا الملك".