نجلاء بدر ومايا دياب.. الأكثر غرابة وإثارة في إطلالات الجونة.. ماذا عن رانيا يوسف؟

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نجلاء بدر ومايا دياب.. الأكثر غرابة وإثارة في إطلالات الجونة
Credit: Instagram/@elgounafilmfestivalofficial

دبي الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- تصدر فستان الفنّانة المصرية نجلاء بدر المكشوف الصدر، وقبعة الفنانة اللبنانية مايا دياب المبالغ فيها؛ قائمة المواضيع الأكثر جدلاً، وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المتابعين الذين رصدوا إطلالات النجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة، الخميس.

فرغم حرص منظمي الجونة السينمائي والقائمين عليه، خاصة الأخوين ساويرس على تحييد الصورة النمطية التي طبعت الدورات السابقة منه "كمهرجان فساتين"، ودعوة الصحافيين للتركيز على الإنجاز والأفلام المهمة التي نجح باستقطابها، إلا أنّ هاتين الإطلالتين كانتا كفيلتين بإثارة الكثير من الجدل، حد الطرافة، وتناولت تغريداتٌ عديدة على "تويتر": "كمامة نجلاء بدر"، و"خيمة مايا دياب".

وبينما كانت إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف التي اعتادت إثارة الجدل في مثل هذه المناسبات موضع ترقب، إلا أن نجلاء خطفت الأضواء منها باتفاق العديد من المغردين على "تويتر".

واختلف متابعون على إطلالة الفنانة المصرية أروى جودة، التي نقلت عنها وسائل إعلام مصرية، أنها جهزته بسرعة تداركاً منها لموقف محرج بسبب اختفاء أحد فستانيها التي كانت تخطط لارتدائه بهذه المناسبة، و"الحجز على آخر في الجمارك"، وتباينت التعليقات حول إطلالتها بين الإعجاب ببساطتها والسخرية.

بالمقابل نالت إطلالة الفنانة المصرية شيرين رضا إعجاب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفت بالـ"موفقة".

وحظيت الفنّانة المصرية يسرا بتفاعلٍ كبير مع إطلالتها الأنيقة، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة.

وتغزّل متابعون بـ "رقي" وجمال إطلالة الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيب.

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