دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي للشعب المغربي، الثلاثاء، عما وصفته بـ "خطأ غير مقصود في الإعداد"، نتج عنه عدم تقديم المغنيين المغربيين "ريد وان"، ونعمان بلعياشي خلال حفل الافتتاح، في الوقت الذي جرى فيه تقديم الفنان المصري محمد رمضان.

وأعربت في بيانٍ رسمي، عن أسفها لوقوع هذا الخطأ، وأكدت على: "احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين".

وتوجهت إدارة المهرجان بـ "جزيل الشكر لكلٍ من الفنان ريد وان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح"، وعبرت عن "اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته، سواء من الأفلام المغربية المشاركة، أو صناع الأفلام، أو كافة الحضور المشاركين".

وقدّم الفنّانان المغربيان إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان أغنية "جو البنات"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الخميس الماضي، لكن ما أثار استغراب متابعي الحفل، واستياء الفنانين المغربيين عدم التعريف بهما، أو الإشارة، أو توجيه الشكر لهما، قبل أو بعد أداء الأغنية.

واكتفت مقدمة حفل الافتتاح ناردين فرج، بإشارة سريعة لفقرة الختام مع محمد رمضان، وبدا الإرباك واضحاً على منظمي الحفل، حينما طلبت المذيعة من رجل الأعمال سميح ساويرس، والفنانة يسرا، اعتلاء المسرح مرة أخرى، دون أن يكون لديهما علم بما سيقولانه، وهذا ما أعلنته النجمة المصرية صراحة، بقولها: "أنا مش عارفة أنا طالعة تاني عشان أعمل إيه"، واعتبرت ذلك فرصة لتهنئة الفنّان أحمد السقا على تكريمه، بينما تدارك ساويرس الموقف بتوجيه الشكر للجهات الحكومية الداعمة للمهرجان.

كما تعرض رمضان لموقفٍ وصفه متابعون بالمحرج، حيث لم تتح له الفرصة بالكلام، بعد انتهاء تقديم "جو البنات" مع "ريد وان" وبلعياشي، ولم يسمع منه سوى عبارة "الصلح خير" رداً على باقة الورد التي قدمتها له الفنانة بشرى، قبل أن يتم قطع صوت المايكرفون، وإطفاء أضواء المسرح بشكل مفاجئ.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على انستغرام فيديو كليب الأغنية، الذي شاركتا فيه أيضاً الفنانة ميس حمدان، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، وأعربت الأخيرة في تصريحاتٍ إعلامية عن استيائها أيضاً، من تجاهل تقديمها في حفل الافتتاح.