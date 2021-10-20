دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، موسم الرياض في نسخته الثانية، مساء الأربعاء، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

وشكر رئيس الهيئة العامة للترفيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إنه يرتفع عنده حد الطموح".

كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 🇸🇦 أهلاً وسهلاً بكم❤️ https://t.co/KlZ1SOaMAP

في حين ظهرت صورتان عملاقتان للملك سلمان والعاهل السعودي، في مستهل افتتاح موسم الرياض.

تخيل أكثر .. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أنه يحقق حلمه❤️🇸🇦 من كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض https://t.co/vQnQW44qPd

وقال إن شعار الموسم الجديد "تخيل أكثر"، لافتا أن رئيس هيئة الترفيه إلى أن عدد حضور حفل الافتتاح وصل إلى 250 ألف شخص.

عدد حضور حفلة @pitbull تجاوز ٢٥٠ ألف … تخيل اكثر 🔥🔥 #موسم_الرياض

ويضم موسم الرياض فعاليات ترفيهية وثقافية ستظل مستمرة حتى 25 ديسمبر/كانون الأول.

ويوجد "14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا عربيًا وعالميًا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق عن تركي آل الشيخ.

إلى جانب "6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية"،