إليك ما نعرفه حتى اللحظة عن مقتل مصورة بمقذوف أطلقه الممثل أليك بالدوين

مقتل مصورة بمقذوف أطلقه الممثل أليك بالدوين.. خبير يشرح كيف يمكن أن يصبح "السلاح الفارغ" خطرًا

(CNN)-- أدلى الممثل الأمريكي أليك بالدوين بأول تصريح علني له منذ إطلاق النار القاتل في موقع تصوير فيلمه الجديد يوم الخميس.

وكتب بالدوين عبر تويتر يوم الجمعة: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب هالينا".

1- There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

كان الممثل في نيو مكسيكو يصور فيلمه الغربي "Rust"، الذي يقوم ببطولته وإنتاجه. وتقول الشرطة إنه أطلق مقذوف من مسدس "خُلبي" (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل البالغ من العمر 68 عامًا، على المجموعة، مما أدى إلى وفاة هالينا هاتشينز (42 عامًا)، مديرة التصوير في الفيلم.

كما أصيب في الحادث مخرج الفيلم جويل سوزا (48 عامًا).

وقال بيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون، إنه وفقًا للمحققين، يبدو أن المشهد الذي تم تصويره تضمن استخدام سلاح ناري، لافتا أن "المحققين يحققون في كيفية ونوع القذيفة التي تم إطلاقها".

وحدث هذا النوع من الحوادث من قبل أثناء تصوير فيلم "The Crow" عام 1993، قُتل الممثل براندون لي، نجل بروس لي، برصاصة من مسدس كان من المفترض أنه يحتوي على فوارغ فقط.

حتى الفوارغ يمكن أن تكون مميتة إذا تم إطلاقها من مسافة قريبة جدًا.