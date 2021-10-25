وفاة جيمس مايكل تايلر.. "غونثر" سابع أصدقاء "فريندز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر، المعروف بأداء شخصية "غونثر" في السلسلة الشهيرة "فريندز"، عن عمر 59 عاماً، في لوس أنجلوس، الأحد، بعد صراعٍ مع مرض سرطان البروستاتا، بحسب ما أعلن وكيل أعماله طوني بنسون.

واشتهر تايلر بدور "غونثر" مدير مقهى "سنترال بارك"، المعجب بـ "ريتشيل: جينيفر أنستون" في 10 مواسم من "فريندز"، وظهر في حلقة لم الشمل الاستثنائية أواخر مايو/ أيار الفائت، وقال عن تجربته في السلسلة الشهيرة: "كانت أكثر 10 سنوات لا تنسى في حياتي، بصراحة لم أكن أتخيل تجربة أفضل.. كل هؤلاء النجوم كانوا رائعين وكانوا سعداء بالعمل معهم، لقد شعرت بخصوصية كبيرة للغاية..."

وكشف الراحل لأول مرة أنه كان يكافح سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة، عندما تحدث إلى برنامج "توداي شو" الذي يبث على شبكة NBC، وقال إنّ: "الأطباء اكتشفوا السرطان أثناء ممارسة جسدية روتينية عندما كان يبلغ من العمر 56 عامًا..."، وكشف عن انتشار المرض في عظامه مما تسبب بعجزه عن المشي، وتلقيه لعلاجٍ هرموني.

ونعاه الحساب الرسمي لـ "فريندز" على تويتر، بالقول: "أفكارنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه ومعجبيه"، وكذلك الكاتب والمنتج جيفري كلاريك، قائلاً: "لقد كان رجلًا محبوبًا وجميلًا، اليوم هو يوم حزين جدًا."

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ https://t.co/9coGnT5BHz

He was a lovely, lovely man. Today is a very sad day. @FriendsTV https://t.co/Ql0QUO3pG8

كما نعته جينيفر أنستون، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلةً: "لم يكن الأصدقاء ليكونوا نفس الشيء بدونك، شكرًا لك على الضحك الذي جلبته إلى العرض ولحياتنا كلها. سوف نفتقدك جدًا..."

وبالإضافة لدور "غونثر" الذي حقق من خلاله شهرة كبيرة رغم صغر مساحته؛ لعب الراحل جيمس مايكل تايلر دور البطولة في عدة أفلام قصيرة، بالإضافة إلى تقديمه عروضًا تلفزيونية كوميدية، وفاز عن أدائه التمثيلي بعددٍ من جوائز المهرجانات السينمائية.

يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وثاني أكبر سبب للوفاة بالسرطان للرجال في الولايات المتحدة ، وفقًا لمايو كلينك. في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى الحد الأدنى من العلاج أو لا تحتاج إلى علاج ، فإن البعض الآخر يكون عدوانيًا ويمكن أن ينتشر بسرعة.