دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن انتهاء تصوير أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، يوم الأحد بالسعودية، بعد تحضيرات "في أجواء سرية، وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين، ومنتجين، وشركات..." على حد وصفه.

وكشف آل الشيخ عن مفاجأته عبر مجموعة من الصور نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام، جمعته بالفنّانة الكويتية سعاد عبد الله، والفنّانين السوريين غسان مسعود، وسامر إسماعيل، وعدد من الفنانين السعوديين بينهم الشاب مهند الحمدي.

وقال آل الشيخ إن التصوير تم "بنسبة 70% في المملكة بين الرياض، وضرما، والعلا…، و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية." وأضاف أنه عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وتعلموا على يد أكبر المخرجين، ومدراء التصوير، وفي الماكياج، والملابس، والديكور.

وسيدبلج الفيلم إلى 7 لغات عالمية، وسيطرح بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ خلال العام المقبل 2022، في السينما أولًا، ثم عبر المنصات الإلكترونية، ولم يكشف عن أبطال الفيلم وفريقه في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنَه تم بإِشراف فريق عالمي.

واشار آل الشيخ إلى أن أبطال الفيلم "سعوديون بنسبة 60% دعماً لصناعة السينما السعودية، وخليجيون، وعرب، وعالميون، بينهم نجم حائز على الأوسكار…"، وتوجه بالشكر لكل من شارك في فيلم "تشيللو"، قائلاً: "اكتشفت أن عالم السينما ليس سهلاً … أسال الله التوفيق في تجربتي الأولى، وأتمنى أن يحوز على رضاكم… اجتهدت وأتمنى النجاح… وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر..."

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد وقعّ أول رواياته التي تحمل الإسم ذاته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وأعلن مؤخرًا عن طبعةٍ ثانية، بعد نفاذ الطبعة الأولى.