دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، الخميس، أنها علمت بخبر طلاقها من الفنّان المصري مصطفى فهمي، من "السوشال ميديا"، وعبر محاميته سناء لحظي، ونفت ما أعلنته الأخيرة بأنّ الطلاق تم بين الزوجين بالتراضي.

وقالت فاتن، في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي في انستغرام، إن "البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس، فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام ورضا بين الطرفين! غير صحيح أبدًا وعار تمامًا من الصحة".

وأكدتّ أنها لم تكن على علم بطلاقها "الذي تم غيابيًا"، بينما كانت تحضر مناسبة عائليةً في لبنان، وزوجها لم يتفق معها على أي شيء، ولا يرد على اتصالاتها "حتى اللحظة"، لاستيضاح الأمر، كما لم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق أو الاتفاق معها بشأنه أو إعطاءها مدة للحصول على متعلقاتها الشخصية أو حقوقها، حسب قولها.

وأوضحت فاتن موسى أن الفنان مصطفى فهمي كان من المفترض أن يكون برفقتها لحضور حفل خطبة شقيقتها في لبنان، لكنّه "اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرًا، خصوصًا أنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني..."، نوونفت الإعلامية اللبنانية وجود أي خلافات سابقة بينهما.

وكانت سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، قد أعلنت انفصاله عن زوجته فاتن موسى، بعد زواج دام قرابة 6 سنوات، وقالت في تصريحاتٍ إعلامية إنّ الطلاق وقع "غيابياً"، الثلاثاء الماضي، ونقلت عن موكلها عدم رغبته في الخوض في التفاصيل، وأنه غير ممتنع عن إعطائها حقوقها.

وهذا الانفصال الثالث للفنان المصري، حيث سبق أن انفصل عن زوجته السابقة الفنّانة رانيا فريد شوقي في 2012، بعد زواج استمر 5 سنوات، وكان متزوجاً قبلها من سيدة إيطالية لفترة دامت 21 سنة، وأثمر زواجهما عن ولديه "عمر ودينا".