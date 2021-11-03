جامعته: طالب لبناني يحل معضلة رياضية عمرها 45 عاما

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صورة ارشيفية تعبيرية من مسألة رياضية مكتوبة على لوح
صورة ارشيفية تعبيرية (ليست المقصودة في التقرير) من مسألة رياضية مكتوبة على لوحCredit: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الجامعة اللبنانية عن تمكن أحد طلاب الدكتوراة فيها ويدعى أيمن حسن الزين من حل معضلة رياضية عمرها 45 عاما طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974.

جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة وقالت فيه: "إنجاز علميّ جديد أضافه طالبُ الجامعة اللبنانية أيمن حسن الزين إلى نجاحات الشباب اللبناني في مجال الرياضيات، وذلك بعدما تمكّن من حلّ المعضلة الشهيرة التي طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974 وعجز عن حلّها رياضيون مهِمّون قبله.. تحت إشراف البروفسور أمين الساحلي، تابع الطالب أيمن الزين على مدى أكثر من عام جهوده وقراءاته لحلّ المعضلة الرياضية التي كان الرياضي الفرنسي ’هافيت‘ آخر من أحرز تقدّمًا في محاولة حلّها عام 2000 وترك مقالًا معقّدًا حولها".

وتابعت الجامعة في بيانها: "انطلاقًا من مقال هافيت، بدأ الزين عمله ليكتشف أولى الأخطاء فيه، وبعد بحثٍ استمرّ ستة أشهر تمكّن الطالب اللبناني من حلّ المعضلة بشكلٍ كامل في مقالٍ مؤلفٍ من 78 صفحة قُدّم إلى واحدةٍ من أهم المجلات العلمية العالمية لنشرِهِ".

وأضافت الجامعة: "يتابع الزين تحضير أطروحة الدكتوراه في الرياضيات البحتة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية وجامعة (Savoie Mont Blanc Chambéry) الفرنسية، وقد حاز عام 2018 المرتبة الأولى في لبنان في مسابقة نظمتها الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) للطلاب الجامعيين الأوائل في اختصاص الرياضيات".

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