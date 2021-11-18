دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خضعت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ريتا حرب، صباح الخميس، لأولى العمليات الجراحية في منطقة الفخذ، بعد خضوعها للمراقبة في غرفة العناية الفائقة بإحدى مستشفيات إسطنبول، التي نقلت إليها إثر تعرضها لحادث سير أليم، الثلاثاء.

واستغرقت العملية حوالي 5 ساعات، بحسب المستشارة الإعلامية إيليان الحاج التي كشفت لـ CNN بالعربية، عن إصابة ريتا بـ 3 كسور في منطقة الفخذ جراء الحادث، إضافة إلى كسورٍ في عظام الوجه تحت العين، قد لا تحتاج لتدخلٍ جراحي، لكنها بحاجة لمرحلة من العلاج والنقاهة قبل استعادة عافيتها.

وأوضحت إيليان أنّ الحادث وقع خلال توجه ريتا حرب لموقع تصوير إحدى الأعمال العربية المشتركة، التي تشارك في بطولتها، وبدأ تصويرها في تركيا منذ 3 أشهر تقريبًا.

وأشارت إلى أنه كان برفقتها مدرب الأداء بوب مكرزل، الذي أصيب أيضًا، برضوض وكسور في الحوض، وأجرى عملية ناجحة في المشفى ذاته، أمس.