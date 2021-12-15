فنانون يؤدون العمرة بعد مشاركتهم في موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى عددٌ من الفنانين المصريين مناسك العمرة، خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تقديمهم لأعمالٍ فنية ضمن فعاليات موسم الرياض، أو حضورهم لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

فبعد تكريمها في الدورة الافتتاحية للمهرجان بمدينة جدة، أدت الفنّانة المصرية ليلى علوي مناسك العمرة، وتداول رواد مواقع التواصل صورة لها من أمام الكعبة، نشرها أحد الحسابات الخاصة بمعجبيها على انستغرام.

ونشرت الفنّانة المصرية إلهام شاهين التي لبت مؤخراً دعوة الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ صورةً لها وهي تؤدي مناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وعلقت عليها بالقول: "أجمل عمرة فى حياتي .. الجو رائع و الحرم هادئ جدًا.. أحمدك وأشكر فضلك يا رب... وهبتها لأمي كالعادة.. كل سنه كنت بعملها في عيد الأم .. ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد.. الله يرحمك يا أمي و يجعل مثواك الجنة .. ربنا يتقبل."

ورافقتهما في العمرة الفنّانة المصرية بسنت شوقي، بحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل، كما أدى الفنان المصري أحمد زاهر مناسك العمرة أيضاً، بعد تقديمه مسرحية "عائلة لاسعة جدًا" في موسم الرياض.

ونشر زاهر صورةً له من أمام الكعبة علقّ عليها بالقول: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا يتقبل."

وانتهز المغنيان المصريان حمو بيكا وحسن شاكوش فرصة تواجدهما في المملكة لإحياء حفلٍ في موسم الرياض، لأداء مناسك أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحظيت صورهما من المسجد الحرام بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاطب بيكا متابعيه من خلال فيديو صوره أثناء الطواف: "صباح الفل على كل اخواتي، يجعل الرزق كله عندكم..." وظهر شاكوش في الفيديو ذاته قائلاً: "يارب يطعمها لكل مشتاق."

وسبقهما إلى العمرة المطرب المصري عمر كمال في زيارة سابقة أحيا خلالها حفلات فنيّة بالسعودية.