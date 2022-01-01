وفاة الممثلة الأمريكية المحبوبة بيتي وايت عن عمر يناهز 99 عامًا

(CNN)-- توفيت يوم الجمعة بيتي وايت، التي كانت شخصياتها وأدوارها لكبار السن الساخرة من الشخصيات المحبوبة في البرامج التلفزيونية والأفلام، مثل "The Golden Girls" و"Boston Legal" و"Hot in Cleveland"، حسبما قال وكيلها جيف ويتجاس في بيان لمجلة "بيبول".

وقال ويتجاس: "على الرغم من أن بيتي كانت على وشك أن تبلغ 100 عام، إلا أنني اعتقدت أنها ستعيش إلى الأبد".

وأضاف: "سأفتقدها بشدة وكذلك عالم الحيوانات الذي أحبته كثيرًا. لا أعتقد أن بيتي كانت تخشى الموت أبدًا لأنها أرادت دائمًا أن تكون مع زوجها المحبوب ألين لودن. لقد اعتقدت أنها ستكون معه مرة أخرى".

في سن التاسعة والتسعين، كانت وايت على بعد أسابيع فقط من الاحتفال بعيد ميلادها المائة.

تواصلت شبكة CNN مع ويتجاس للتعليق.

في النصف الأول من حياتها المهنية - التي تم تكريمها في النهاية من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أطول مهنة تلفزيونية من قبل فنانة ترفيهية - كان لوايت حضورًا منتظمًا، ولكن لم يلاحظ على نطاق واسع، في الإذاعة والتلفزيون.

وكان لها مسلسلات كوميدية في الخمسينيات من القرن الماضي، وبرنامج حواري عام 1954 وحتى دور في فيلم عام 1962 "المشورة والموافقة". كانت تظهر في برامج الألعاب من حين لآخر، وخاصة "كلمة المرور" التي يستضيفها زوجها الثالث ألين لودن.

تتذكر وايت في مقابلة مع شبكة CNN عام 2017، أيامها الأولى في هوليوود: "لقد كان الأمر بعيدًا عن الشخصية قليلاً، وغير أنثوي قليلاً، ... لا ينبغي أن تكون مضحكا". في إشارة إلى أنه كان من المتوقع أن تأتي النساء في ذلك الوقت ببساطة وأن يكن جميلات.

كانت وايت من مواليد الغرب الأوسط، ولدت في أوك بارك بولاية إلينوي، في 17 يناير/ كانون الثاني 1922. وكانت والدتها ربة منزل، وكان والدها مديرًا تنفيذيًا في شركة كهربائية.

وعُرف عن وايت أنها كانت من محبي الحيوانات.