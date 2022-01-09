نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف ظهور نادر لحوت قبالة شواطئ دبي اهتمام مستخدمي الشبكات الاجتماعية، فيما تناقل مستخدمو مشاهد مصورة وثقت هذه اللحظة.

ونشر حساب "Lovin Dubai" في انستغرام، الأحد، مقاطع فيديو أظهرت لحظة طفو الحوت إلى سطح الماء عدة مرات.

وقال الحساب: "لقد رأينا الكثير من الحيوانات المائية غير المتوقعة مثل الراي اللساع والثعابين في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أننا رأينا سمكة قرش في مرسى دبي في عام 2020، إلا أننا رأينا هذه المرة حوتًا في ميناء دبي".

وأضاف الحساب: "كما هو الحال دائمًا إذا صادفت حيوانًا بريًا، من فضلك لا تقترب منه ولكن يمكنك التقاط صورة، بشرط أن تكون بعيدًا بدرجة كافية".

ولا يمكن لـCNN التأكد من توقيت ومكان التقاط هذه المشاهد، إلا أنه لوحظ في خلفية الفيديو ما يبدو أنها "عين دبي" الدوارة.

وأثارت المشاهد تفاعل العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترحيب بالضيف غير المتوقع.