نجوم "ستراي كيدز" يصلون إلى دبي بعد تأجيل حفلهم في موسم الرياض "حتى إشعار آخر"

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تقرير محمد الأزن
نجوم "ستراي كيدز"
Credit: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رواد مواقع التواصل في الإمارات مع وصول نجوم فرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية، لإحياء حفلٍ في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، الأحد، بعد تأجيل حفلهم في موسم الرياض.

وتداول متابعون مقاطع فيديو ترصد لحظة وصولهم مطار دبي، والتدريبات التي يجرونها استعدادًا لحفل اليوم 16 يناير/ كانون الثاني 2022.

وأعلن الحساب الرسمي لجناح كوريا الجنوبية في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، مؤخرًا عن مشاركة نجوم "الكيبوب" بفعاليات اليوم الوطني الكوري في الإكسبو، وسيكون من بينهم فريق "ستراي كيدز".

وكان من المقرر أن يحيي الفريق الكوري الجنوبي الشهير حفلًا بالشراكة مع المغنية شونغ ها، ضمن فعاليات موسم الرياض، في ١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، لولا تأجيل الحفل "حتى إشعارٍ آخر"، بسبب الطقس الماطر الذي شهدته العاصمة السعودية خلال اليومين الماضيين.

وتسبب إلغاء الحفل بحالة من الحزن لمن ترقبوه من الجمهور السعودي، بعد استعداداتٍ ضخمة من المنظمين، وحماسٍ وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل. وتداول  سعوديون على تويتر مقطع فيديو لانحناءة شكر من نجوم الفريق الكوري للجمهور الذي حرص على توديعهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قبل توجههم إلى دبي.

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