لسلامتكم، ونظرًا للأحوال الجوية ⛈ تم تأجيل حفلة فرقة ستراي كيدز والنجمة تشونغها في #بوليفارد_بلس حتى إشعار آخر 🙏❤️ #موسم_الرياض For everyone's safety, Stray Kids & Chungha's concert has been postponed until further notice due to weather conditions ☔ #RiyadhSeason https://t.co/8Xd7bPkaIN