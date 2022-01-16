نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رواد مواقع التواصل في الإمارات مع وصول نجوم فرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية، لإحياء حفلٍ في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، الأحد، بعد تأجيل حفلهم في موسم الرياض.

وتداول متابعون مقاطع فيديو ترصد لحظة وصولهم مطار دبي، والتدريبات التي يجرونها استعدادًا لحفل اليوم 16 يناير/ كانون الثاني 2022.

وصلوا وصلوا 🥺 #ستراي_كيدز_الى_دبي #DubaiStrayKidsAreComing https://t.co/SK91tfam3k

220116 | ستراي كيدز من تدريبات حفل اكسبو دبي 2020 🍀 https://t.co/yOj6TusUTl

[ 🎥 ] 220116 | بدأت التدريبات المسبقة لافتتاح اليوم الكوري في اكسبو2020 في الجناح الكوري، سيظهر ستراي كيدز في افتتاحية الحفل، وبعد أداء فنانين مميزين "كما يظهر بالفيديو" و سيقومون بتقديم خطاب قصير https://t.co/OAL9kFB6J8

وأعلن الحساب الرسمي لجناح كوريا الجنوبية في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، مؤخرًا عن مشاركة نجوم "الكيبوب" بفعاليات اليوم الوطني الكوري في الإكسبو، وسيكون من بينهم فريق "ستراي كيدز".

وكان من المقرر أن يحيي الفريق الكوري الجنوبي الشهير حفلًا بالشراكة مع المغنية شونغ ها، ضمن فعاليات موسم الرياض، في ١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، لولا تأجيل الحفل "حتى إشعارٍ آخر"، بسبب الطقس الماطر الذي شهدته العاصمة السعودية خلال اليومين الماضيين.

لسلامتكم، ونظرًا للأحوال الجوية ⛈ تم تأجيل حفلة فرقة ستراي كيدز والنجمة تشونغها في #بوليفارد_بلس حتى إشعار آخر 🙏❤️ #موسم_الرياض For everyone's safety, Stray Kids & Chungha's concert has been postponed until further notice due to weather conditions ☔ #RiyadhSeason https://t.co/8Xd7bPkaIN

#بوليفارد_بلس جاهز لاستقبالكم الليلة في حفلة ستراي كيدز والنجمة تشونغها .. بكامل الإجراءات الاحترازية 😍❤️ بالتزام الجميع، ننبسط ونستمتع ✨ #موسم_الرياض https://t.co/k01najcId1

وتسبب إلغاء الحفل بحالة من الحزن لمن ترقبوه من الجمهور السعودي، بعد استعداداتٍ ضخمة من المنظمين، وحماسٍ وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل. وتداول سعوديون على تويتر مقطع فيديو لانحناءة شكر من نجوم الفريق الكوري للجمهور الذي حرص على توديعهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قبل توجههم إلى دبي.

انحناء فرقة "ستراي كيدز" للمعجبين السعوديين توديعًا واحترامًا لهم قبل السفر إلى دبي. ♥️ https://t.co/aiApioo9u7

مستعدين بس انتم تعالوا😭 #ستراي_كيدز_في_الرياض https://t.co/XlDJvV5Jyt

ماااصدق انهم جو 😭😭😭😭😭😭 #ستراي_كيدز_في_الرياض #ستراي_كيدز https://t.co/vnHOUd83vu