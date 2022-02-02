تدوينة مثيرة لمحمد صبحي بعد هجوم من تركي آل الشيخ.. وانتقادات لـ"صمت الفنانين"

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صورة أرشيفية للفنان المصري محمد صبحي خلال مقابلة مع CNN بالعربية عام 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري محمد صبحي تدوينة في صفحته عبر فيسبوك، تزامن توقيتها بعد ضجة أثارتها تعليقات لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وصفه فيها بالـ"المشخصاتي".

وكتب صبحي في تدوينته: "أشفق على جاهل يتألم من جهله!"

وعبّر مصريون عن دعمهم للفنان الشهير من خلال التفاعل الكبير مع وسم "كلنا محمد صبحي" على تويتر.

وانتقد متابعون"صمت" الفنانين المصريين، ونقابة المهن التمثيلية في مصر ،على رأوا أنه "إساءة" لمحمد صبحي بما يمثله من قيمة فنية مصرية.

يأتي ذلك وسط استمرار السجال على مواقع التواصل بعد تصريح لصبحي، قال فيه: "رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحية خيبتنا بموسم الرياض، اعتراضًا على العمل تحت شعار ترفيه...".

وانتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تصريحات الفنان المصري، في سلسلة من التغريدات بحسابه في تويتر، ووجد فيها "إساءة" للفنانين المصريين الذين أتوا للسعودية، قائلا: "يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا"، وعُوملوا "بمنتهى التقدير والاحترام".

وأضاف: "مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية.. هذه إساءة غير مبررة لهم، وكذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني".

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، على الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قائلا: "والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

ووصف آل الشيخ محمد صبحي بـ"المشخصاتي"، في ردٍ على الصحفي السعودي توفيق الخليفة، الذي دخل على خط السجال حول تصريحات الفنان المصري.

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