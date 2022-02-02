دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري محمد صبحي تدوينة في صفحته عبر فيسبوك، تزامن توقيتها بعد ضجة أثارتها تعليقات لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وصفه فيها بالـ"المشخصاتي".

وكتب صبحي في تدوينته: "أشفق على جاهل يتألم من جهله!"

وعبّر مصريون عن دعمهم للفنان الشهير من خلال التفاعل الكبير مع وسم "كلنا محمد صبحي" على تويتر.

نحب السعوديه ونقدرها آه، لكن لا نقبل اي تطاول علي فنان مصري من اكثر الفنانين احتراما وتقديرا وابداعا. #كلنا_محمد_صبحي

واحد من افضل فناني مصر على مر تاريخها. #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/HXHI91GeeN

هذا هو الاستاذ الذي نفتخر باعماله اشفق علي جاهل يتآلم من جهله واتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء اخلاقه والمال لايرفع الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرما وغنيا بعلمه من ٢٠٠٧ كلمات جاءت في وقتها 👌👌 #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/tqbvFC8bPX

يا بنى اشترى نفسك وملكش دعوة بيا 😂🙈 #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/BNnURkSXpm

وانتقد متابعون"صمت" الفنانين المصريين، ونقابة المهن التمثيلية في مصر ،على رأوا أنه "إساءة" لمحمد صبحي بما يمثله من قيمة فنية مصرية.

وانا مستني نقيب الفنانين أو اي حد من الفنانين يقول #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/HfTrfXvRo8

هو النت قطع عند الفنانين والفنانات ولا ايه. . خير ماحدش شايف لهم تويته لغاية دلوقتي .. لعل المانع خير #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/VIvedMDlb4

نقيب الفنانين ياترى ممكن يرد !!؟؟ بالمنظر ده انسى أنه يرد 🤚 #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/Wn9hBLI7sx

مساء الخير يا اشرف بيه #كلنا_محمد_صبحي https://t.co/I30ub9LKDh

يأتي ذلك وسط استمرار السجال على مواقع التواصل بعد تصريح لصبحي، قال فيه: "رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحية خيبتنا بموسم الرياض، اعتراضًا على العمل تحت شعار ترفيه...".

وانتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تصريحات الفنان المصري، في سلسلة من التغريدات بحسابه في تويتر، ووجد فيها "إساءة" للفنانين المصريين الذين أتوا للسعودية، قائلا: "يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا"، وعُوملوا "بمنتهى التقدير والاحترام".

وأضاف: "مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية.. هذه إساءة غير مبررة لهم، وكذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني".

هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، على الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قائلا: "والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

@abdulrahman والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط🤷🏻‍♂️

ووصف آل الشيخ محمد صبحي بـ"المشخصاتي"، في ردٍ على الصحفي السعودي توفيق الخليفة، الذي دخل على خط السجال حول تصريحات الفنان المصري.