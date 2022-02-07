بقلبٍ أزرق وتاريخ مميز كايلي جينر تعلن عن مولودها الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضعت عارضة الأزياء والبلوغر الأمريكية كايلي جينر طفلها الثاني من المغني الأمريكي ترافيس سكوت، حسبما أعلنت صباح الإثنين، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

وكشفت كايلي في تعليقها على الصورة، عن تاريخ ولادتها لطفلها الجديد في ٢ فبراير/ شباط الماضي، أي بعد يوم من احتفالها مع زوجها بالذكرى الرابعة لميلاد طفلتها ستورمي.

وترجّح القلوب الزرقاء في تعليقات كايلي جينر، وترافيس سكوت إلى أن مولودهما الجديد صبي، إلا أن العائلة لم تكشف رسميًا بعد عن اسم المولود أو جنسه، في حين علقت الجدة كريس جينر على الصورة: "Angel Pie".

وكانت كايلي قد وثقت حملها بمجموعةٍ من الصور نشرتها في حسابها الرسمي على انستغرام، الذي تجاوز عدد متابعيه مؤخراً الـ 309 ملايين، ما جعله في صدارة قائمة حسابات المشاهير النساء على موقع تبادل الصور الشهير.