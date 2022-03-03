بالصور.. علامة سوداء على جبهة بادين تثير تساؤلات.. ما سببها؟

بايدن يرسل رسالة لروسيا في خطاب "حالة الاتحاد".. هذا ما قاله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، وقد ظهرت على جبهته (مقدمة رأسه) علامة سوداء داكنة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

Credit: Scott Olson/Getty Images)

وذهب نشطاء للتكهن بأنها ناجمة عن كدمة وآخرين على أنها بقعة لملامسته شيئا وسط تعليقا كوميدية وتداول مقاطع فيديو مشابهة لشخصيات ظهروا على الهواء مباشرة ببقع وبقايا طعام مشابهة.

Credit: Scott Olson/Getty Images

العلامة ظهرت على جبهة بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد" حيث تداول مقاطع فيديو له عقب خروجه من القداس وقد ظهرت على جبهته بقعة سببها رماد يتم وضعه على الرأس كجزء من مراسم القداس.

Today, I join Christians around the world in observing Ash Wednesday — and pray for those who have lost loved ones during the past year. Lent is a time to deepen our faith as we prepare for the joy of the Easter season.

وقد غرد الرئيس الأمريكي قائلا بعد مشاركته بالقداس قائلا: "اليوم، أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد - وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".