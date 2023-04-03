"تك مع لؤي".. تعاون جديد لـCNN بالعربية مع خبير التكنولوجيا لؤي هشام

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"تك مع لؤي".. تعاون جديد مع خبير التكنولوجيا لؤي هشام لمحتوى يحاكي طموحاتكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ CNN بالعربية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، نشر برنامج "تك مع لؤي".

ويأتي البرنامج بالتعاون مع صانع المحتوى المصري والخبير بقطاع التكنولوجيا لؤي هشام.

وسيتيح محتوى هذا البرنامج للمتابعين التعرف على آخر التقنيات والأدوات في عالم الويب.

كما سيقدم معلومات وحيل عن مواقع وبرامج وتطبيقات لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية.

تم نشر أولى حلقات الموسم الأول هذا الأسبوع عبر حساباتنا على منصات "سناب شات" و"تك توك" و"إنستغرام"، ويمكنكم متابعة الحلقات المقبلة عبر "#تك_مع_لؤي".

 

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