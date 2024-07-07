دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ، السبت، عن قائمة كبيرة من الأفلام المصرية، والسعودية، منها "الفيل الأزرق 3"، سيتم إنتاجها بميزانيات ضخمة، خلال عام ونصف، ضمن مشاريع صندوق "Big Time"، وبدعم من هيئة الترفيه في المملكة.

وأتى الإعلان في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية"، قدمها الإعلامي المصري عمرو أديب من لندن، وجمعت بين تركي آل الشيخ، ونجوم وصناع سينما مصريين وسعوديين، كان من بينهم النجمان المصريان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، والمخرج المصري مروان حامد، والمخرج السعودي محمد الملا، والمؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه.

ومعظم هذه الأفلام سينتجها صندوق "Big Time" الاستثماري السعودي- المصري الذي أُعلن عن إنشائه في مصر مطلع العام الحالي، وتدعمها هيئة الترفيه في السعودية، بالإضافة لأفلام أخرى ستكون مدعومة بالكامل من جانب هيئة الترفيه.

وكشف تركي آل الشيخ عن انطلاقة الأعمال الإنشائية لأستوديوهات "Big Time" في الرياض، التي ستبدأ بتدشين 2 يتم افتتاحهما في 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويمكن أن يشمل المشروع 9 أستوديوهات، وسيكون بمثابة "هوليوود" مصغرة، بحسب ما أعلن آل الشيخ.

وتشمل مشاريع أفلام صندوق "Big Time" المصرية، التي سيتم إنتاجها خلال المرحلة المقبلة:

- فيلم "الست": عن سيرة حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم، من بطولة الفنانة المصرية منى زكي، وإخراج مروان حامد الذي بدأ تصويره مؤخرًا.

- فيلم "الفيل الأزرق 3": من بطولة الفنان المصري كريم عبد العزيز، وإخراج مروان حامد، ويجري التفاوض على إنتاج جزء رابع من الفيلم ليكون من إنتاج هيئة الترفيه في السعودية بشكل كامل.

وقال تركي آل الشيخ إن الفيلم بجزأيه الجديدين سينتقلان إلى مستويات جديدة، على مستوى الصناعة والدعم اللوجستي، والاستعانة بخبرات عالمية على مستوى التصوير، والغرافيك، والموسيقى، ومشاركة نجوم عالميين.



- فيلم "المشروع" من بطولة الفنان المصري كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي.

- فيلم "النونو" من بطولة الفنان المصري أحمد حلمي، ويتم التحضير معه لـ 4 أفلام أخرى، منها فيلم مرتقب سيجمعه بشريكته منى زكي.

- فيلم "إسترليني" من بطولة " الفنان المصري- السعودي" محمد هنيدي.

- فيلم "ديربي الموت" من بطولة الفنان المصري يوسف الشريف.

- فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين المصريين أحمد السقا وأحمد فهمي.

- فيلم "الشايب" من بطولة الفنان المصري آسر ياسين، وهو مستوحى من الشخصية التي جسدها في فيلم "أولاد رزق3".

- فيلم "الدراويش" من بطولة الفنان المصري عمرو يوسف.

- فيلم "رومل" من بطولة الفنان المصري أكرم حسني.

- فيلم "سيكو" من بطولة الفنانين المصريين الشابين طه الدسوقي وعصام عمر.

- نسخة جديدة من فيلم "البحث عن فضيحة" من بطولة الفنانين المصريين هنا الزاهد وهشام ماجد، وإخراج رامي إمام.

- نسخة جديدة من فيلم "شمس الزناتي" من بطولة الفنان المصري محمد إمام، والفيلمين الأخيرين سبق أن قدمهما "الزعيم" عادل إمام.

ومن الأفلام السعودية التي ستكون من إنتاج صندوق "Big Time"، وبدعم من هيئة الترفيه في السعودية: "الختة" من بطولة الفنان حس البلام، "ضي" من بطولة الفنانة السعودية أسيل عمران، وجزء ثاني من "شباب البومب".

وستدعم هيئة الترفيه في المملكة بشكل كامل، إنتاج فيلم مصري يجمع بين الفنانين المصريين أحمد عز وكريم عبد العزيز لم يعلن عن اسمه بعد، وفيلم "الاخوات" من بطولة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، وفيلم "تافه جداً" من بطولة الفنان المصري شيكو.

بالإضافة للفيليمن السعوديين "شبه حياة- الزومبي"، و"سيف البطل" الذي ستقدم قصته الافتراضية في إطار تاريخي، وتدور أحداثها بشبه الجزيرة العربية، من بطولة فنانين سعوديين، تحت إدارة المخرج السعودي محمد الملا، وبميزانية تتعدى الـ 40 مليون دولار بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ.

وعن مصير مشروع الفيلم الغنائي الذي سيجمع بين عمرو دياب ونانسي عجرم، قال آل الشيخ إن "الكرة في ملعب عمرو دياب.. وأتمنى هذه المرة أن تكون حقيقية"، في إشارة إلى تراجعه مرارًا عن مشاريع كان من المفترض أن تعيده لعالم التمثيل.

ورداً على سؤال حول دوافع هيئة الترفيه لضخ هذا القدر من الأموال الضخمة في سوق صناعة السينما المصرية، أجاب تركي آل الشيخ: "نريد بعد سنوات أن يتذكر الناس هذه الجلسة، وأن التعاون العربي حينما يكون على أسس صحيحة قد يشكل بداية انطلاقة لنهضة للمحتوى العربي، والسوق مفتوح للمنافسة." ولفت إلى أهمية مكافحة القرصنة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، لضمان نجاح هذا المشروع واستمراريته.

وفي السياق ذاته، تحدث آل الشيخ بوضوح، أن من الدوافع الأساسية لذلك "تحقيق الأرباح لصندوق Big Time"، و"الدعاية" للسعودية، وقال أيضًا: "وراء كل هذه المشاريع، سيكون هناك شباب سعوديين يتعلمون، بحيث يكون هناك جيش سعودي من الخبرات في عالم صناعة المحتوى خلال3 سنوات."

ومن المفاجآت التي أعلن عنها تركي آل الشيخ في حلقة السبت، الخاصة من برنامج "الحكاية": "مسرحية من بطولة النجمين أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، ستعرض في موسم الرياض."

وتمنى آل الشيخ على المخرج المصري مروان حامد العمل على مشروعين يحلم بتحقيقهما، "فيلم عن الحضارة الفرعونية على غرار ما مقدمه المخرج العالمي ريدلي سكوت، ومشروع فيلم آخر كان قد كتبه الراحل وحيد حامد عن حقبة حكم الملك فارق لمصر"، وقال إن الفيلمين سيدعمان إلى "أقصى الحدود".