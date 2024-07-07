دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، الأحد، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها عن إصابتها في حادث مروري مدمر، وذلك في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وتوجهت نشوى بالشكر، لمحبيها الذين وصفتهم بـ "النعمة الكبيرة"، قائلة: "أنا بفضل الله بخير، شوية رضوض، وتمزق أربطة، وكدمات، الحمد لله والشكر لله، صحيح العربية اتدمرت، وللأسف مش مأمنة، بس ربنا فدانى بيها."

ونشرت نشوى في وقت سابق، صورة شعاعية لها بعد الحادث الذي وصفته بـ "حادث موت"، وقالت: "اللي يشوف العربية يستغرب إنى بلطف الله عايشة"، وطلبت المسامحة ممن لديه حق عليها، بحسب تعبيرها.



