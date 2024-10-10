دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، بولادة طفلتها الجديدة شاها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي إنستغرام، الأربعاء.

وكتبت جيسيكا في تعليقها على الصور التي تمت الإشارة إلى التقاطها بأمريكا في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي: " شاها صوفان.. في وسط الظلام، أنت نورنا الساطع. لقد اكتملت عائلتنا الآن بأجمل طريقة، وأنا ممتنة إلى ما لا نهاية لهذه الهدية الرائعة".

وأضافت: "نرجو أن تكبري جنبًا إلى جنب مع أخيك في السلام الذي نتوق إليه بشدة. مرحباً بك في العالم، طفلتنا الأميرة شاها".

وظهر في الصور أيضًا، فهد الابن الأول لجيسكيا، وهو يرحب بشقيقته الصغيرة، واحتفلت الإعلامية اللبنانية بعيد ميلاده الأول في مارس/ آذار الماضي.

وكانت جيسيكا قد نشرت صوراً من مراحل حملها الأخيرة بطفلتها شاها، في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتزامن مع عيد ميلادها، متوجهة بالشكر لمن عايدها بهذه المناسبة.

وعلقت على الصور بكلماتٍ مؤثرة، قائلة: "لقد كان الشهر الماضي قاسيًا للغاية على عائلتي، مما يذكرني بمدى سرعة الحياة وعدم القدرة على التنبؤ بها. أمنيتي لهذا العام أن يكون أحبائي آمنين وبصحة جيدة".

وأضافت: "في خضم كل ما يحدث، كان الحمل بطفلتي بمثابة الضوء الذي نحتاجه بشدة لنا جميعًا".