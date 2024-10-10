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من إلغاء جولتها الفنية إلى طلاقها.. جنيفر لوبيز تكشف كيف "انفجر عالمها" في العام الماضي

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من إلغاء جولتها الفنية إلى طلاقها.. جنيفر لوبيز تكشف كيف "انفجار عالمها" في العام الماضي
Credit: Emma McIntyre/Getty Images

(CNN)-- في حوار مع الفنانة الكوميدية نيكي غلاسر لمجلة "إنترفيو"، تحدثت لوبيز عن العام الماضي من حياتها، والذي تضمن إلغاء جولتها الغنائية المقررة، ونهاية زواجها من بن أفليك.

وبدأت غلاسر  الحوار مع لوبيز  بمناقشة دورها في فيلم "Unstoppable" الذي من المقرر أن يعرض بشكل محدود أواخر العام الجاري.، وتؤدي في الفيلم دور والدة الرياضي أنتوني روبلز، الذي ولد بساق واحدة وأصبح مصارعًا بارعًا.

وربطت غلاسر تحضير لوبيز للدور بـ "صراع النجم مع تدني احترام الذات".

وقالت لوبيز: "لقد أثبتت حياتي كلها كفايتي.. إن التعامل مع الشعور وكأنك مكتفي، منذ أن كنت صغيرة جدًا، هو أمر لا يمكنك اكتشافه لفترة طويلة، لأنك لا تنظر إلى نفسك بهذه الطريقة. هناك شيء يدفعك ويحرك قراراتك، ولا تعرفي السبب".

وأضافت أن "هذا الدافع ينبع من مشاعر الطفولة المتمثلة في التجاهل، وكونك الطفلة الوسطى، وأن يكون لديك أم منفتحة للغاية، وأب يعمل طوال اليوم، وطوال الليل، والشعور وكأنك غير مهم، وكأنك لم تكن أولوية".

وواصلت لوبيز القول: "هذا متأصل فيك، وأعتقد أن والديك يبذلون قصارى جهدهم"، وأضافت: "حتى الآن كوني أمًا، أشعر بتعاطف أكبر بكثير مع ما مروا به.. أنا أحب والِدي، لكني أرى تأثير هويتهما وكيفية نشأتهما عليّ. أنت لا تعرف حقًا حتى تبدأ هذه الأشياء في الظهور في علاقاتك الفعلية مع البالغين".

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ثم تحول الحوار إلى الأشهر القليلة الماضية، والتي لم تكن الأسهل بالنسبة للوبيز، وسط انشغالها بالعمل على الفيلم بالإضافة إلى ألبومها "This Is Me...Now"، والفيلم الوثائقي.

وقالت لوبيز عن ذلك: "أنا جيدة.. لقد قمت بكل العمل ونظرت إلى مكاني، وبعد ذلك كان الأمر كما لو أن عالمي كله قد انفجر". 

 وبدت أنها تتطلع الآن إلى الأمام، وليس إلى الخلف، وتحدثت عن شعورها خلال المرحلة الحالية، قائلةً: "الآن أنا متحمسة عندما تقولين إنك ستكونين بمفردك، نعم، أنا لا أبحث عن أي شخص".

وختمت لوبيز حديثها بالتساؤل في مراجعة لطريقة حياتها خلال الـ 25 أو الـ 30 عامًا الماضية: "ما الذي يمكنني فعله عندما أطير بمفردي فقط، ماذا لو كنت حرة؟".

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