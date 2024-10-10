تأييد الحكم بالسجن ضد سائق اتُهم بالتحرش بالممثلة المصرية هلا السعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أيدت محكمة مصرية، الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة عام على سائق تاكسي، اتُهم بالتحرش بالممثلة ومقدمة البرامج والرياضية المصرية هلا السعيد.

و"قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بتأييد حكم الحبس سنة" على السائق، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

وتعود الواقعة إلى شهر أيار/ مايو الماضي، وكشفت الممثلة المصرية تفاصيلها، من خلال فيديو نشرته في ذلك الوقت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حذفته لاحقًا، وتقدمت ببلاغ ضد السائق الذي طلبته من خلال إحدى تطبيقات شركات النقل الشهيرة في مصر.

واتهمت هلا السائق بـ "ارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء ركوبها معه، ما أدى لنزولها من السيارة".

وقضت محكمة جنح الشيخ الزايد بـ "حبس السائق، وكفالة مالية 1000 جنيه" بناء على الاتهامات المسندة إليه، وتم استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي أيدت حكم السجن بحق السائق مؤخراً.