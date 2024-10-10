تايلور سويفت تتبرع بمبلغ كبير لإغاثة المتضررين من إعصاري ميلتون وهيلين

(CNN)-- قدمت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت تبرعًا كبيرًا لمساعدة المتضررين من إعصاري ميلتون، وهيلين في أمريكا.

وقالت كلير بابينو-فونتينوت، الرئيس التنفيذي لمنظمة Feeding America، في بيان نُشر، الأربعاء، عبر حساب المنظمة على إنستغرام إنهم "ممتنون للغاية" لتبرع المغنية النجمة بمبلغ 5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الإعصار.

وجاء في البيان: "ستساعد هذه المساهمة المجتمعات على إعادة البناء والتعافي، وتوفير الغذاء الأساسي والمياه النظيفة والإمدادات للأشخاص المتضررين من هذه العواصف المدمرة.. معًا، يمكننا أن نحدث تأثيرًا حقيقيًا في دعم الأسر أثناء تغلبها على التحديات المقبلة".

وتنضم سويفت إلى أسطورة موسيقى الريف دوللي بارتون في المساهمة في جهود الإغاثة من الإعصار.

ويأتي التبرع في الوقت الذي يتجه فيه إعصار ميلتون نحو ساحل خليج فلوريدا، ويتوقع العديد من خبراء الأرصاد الجوية أن يكون أحد أكثر العواصف تدميراً المسجلة في تلك المنطقة.

قبل أسبوعين فقط، وصل إعصار هيلين إلى اليابسة في فلوريدا كإعصار مميت من الفئة الرابعة. وتسبب العاصفة بالدمار على مسار يبلغ طوله 500 ميل عبر 6 ولايات، مما تسبب في فيضانات كارثية ومقتل أكثر من 230 شخصًا في أعقابها.

وكان هيلين ثاني أعنف إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة خلال الـ 50 عامًا الماضية، بعد إعصار كاترينا قبل ما يقرب من 20 عامًا.