"القصة الكاملة" من برنامج رائج على يوتيوب إلى مسلسل مصري عن الجرائم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المُنتج والمخرج مجد الهواري، عن التعاقد مع الإعلامي وصانع المحتوى سامح سند، لتحويل برنامجه "القصة الكاملة"، الذي يقدمه عبر قناته في موقع يوتيوب، وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مشروع درامي، سيعلن عن تفاصيله قريباً.

ونشر الهواري، صوراً لتوقيع العقد مع سند، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وعلق على الصور بالقول: "انتظروا مفاجأة مؤلفين ومخرجين العمل، وتفاصيل عن المشروع".

وقال سامح سند، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أن "الحلم تحقق"، في إشارة إلى تحويل برنامجه "القصة الكاملة" إلى "مشروع درامي كبير، سيشارك فيه عدد كبير من النجوم، وكتاب السيناريو المميزين، وتحت إشراف فريق من كبار المخرجين"، وطلب من متابعيه التصويت لاختيار حلقة من البرنامج، لتكون أولى حلقات المسلسل الدرامي الذي سيحمل الاسم ذاته.



وقدم سند من خلال برنامجه "القصة الكاملة"، الرائج على قناته في موقع يوتيوب، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الحلقات من القصص المثيرة عن جرائم تم ارتكابها في مصر، والعالم العربي.