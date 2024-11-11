كـ"رمز للسينما المصرية".. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم منى زكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن تكريم الفنانة منى زكي باعتبارها "رمزًا للسينما المصرية"، ضمن فعاليات الدورة الـ 4 من المهرجان، التي ستقام في جدة خلال الفترة ما بين 5 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

كما تم الإعلان عن تكريم الممثلة والمُنتجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار يولا ديفيس، في الدورة الـ 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك اعترافًا من المهرجان بدور الفنانتين المصرية والأمريكية في صناعة السينما.

وشاركت النجمة المصرية منى زكي الإعلان عن تكريمها في المهرجان عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وعلّقت عليه بقولها: " أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتي ومساهماتي في هذه الجائزة. وهذا يعني الكثير بالنسبة لي، وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم".

ومن المقرر أن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الرابعة بعرض فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي وهو من إنتاج سعودي - مصري مشترك، أما فيلم الختام فسيكون "رجل أفضل" لمايكل غريسي.



ويقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام ثاني تجارب النجم الأمريكي جوني ديب الإخراجية؛ فيلم "مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون"، وذلك في حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من المهرجان.