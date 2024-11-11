"أعيش أزمة منتصف العمر".. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 44

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 44، الإثنين، بصورة نشرها لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

وكتب أحمد الفيشاوي مُعلقًا على الصورة: "النهارده أتميت سن الأربعة وأربعين.. وأحلي وقت بقضيه مع روقا حبيبي".

وكان أحمد قد تحدث عن علاقته الخاصة بوالده الراحل في إطلالته ضمن برنامج " The Bookcast" مع عمرو وهبة، وقال إنه فقد برحيله "الصديق الصدوق"، ووصفه بـ "أكثر شخص غير تقليدي ومثير للاهتمام" يمكن أن تقابله في الحياة.

وتطرق الفنان المصري لفصول من حياته، وكشف أنه ملّ الشهرة التي عاشها منذ طفولته بحكم كونه ابنًا لفنانين شهيرين، الراحل فاروق والفنانة المصرية سمية الألفي.

وكشف أيضًا أن شغفه بالتمثيل تراجع مؤخرًا، وأصبح شغوفًا أكثر بمهنة الإخراج التي يحلم بتحقيق إنجازات فنية كبيرة من خلالها في المرحلة المقبلة من مسيرته.

وعن المرحلة العمرية التي يعيشها حاليًا، قال أحمد الفيشاوي إنه يعيش "أزمة منتصف العمر"، لكنه أصبح أكثر هدوءًا حاليًا، بحسب تعبيره.

وتحدث مجددًا عن ندمه على زيجاته الـ 5، وفشله في تكوين أسرة، كان يحلم بتكوينها، لكنه لم يعد مهتمًا بذلك خلال المرحلة الحالية، حسبما قال.

وصحّح أحمد خلال إطلالته الأخيرة مع عمرو وهبة معلومة "مغلوطة" عنه، وأوضح أنه ليس خريج الجامعة الأمريكية، حيث درس لعامين في معهد السينما، وعامين في تخصص إدارة الأعمال، ولم يكمل تعليمه في التخصصين.

