بروس ويليس في صور عائلية "مؤثرة" بمناسبة عيد الشكر

(CNN)-- ظهر بروس ويليس (69 عامًا) في صورتين عائليتين شاركتهما ابنتاه تالولا وسكوت عبر حساباتهما على مواقع التواصل، بمناسبة عيد الشكر.

وظهر ويليس في الصورتين وهو يحمل لوحة كُتِب عليها "أفضل أب على الإطلاق"، وكتبت تالولا في تعليقها عليهما: "ممتنة".



وتم الإعلان في عام 2022 أن ويليس سيبتعد عن مسيرته المهنية بسبب مشاكل إدراكية. وذلك بعد تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهي إصابة دماغية متقدمة.

ولدى بروس ويليس 3 بنات هن: رومر، وسكوت، وتالولا، من زوجته السابقة الممثلة ديمي مور التي انفصل عنها في عام 2000.

وتزوج ويليس لاحقاً من إيما هيمينغ وأنجبا ابنتين: مابل، وإيفلين.

وظل ويليس ومور قريبين وغالبًا ما تشارك أسرتهما المختلطة صوراً للقاءاتهما العائلية على مواقع التواصل.