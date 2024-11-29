نجوى كرم تتصدر غلاف مجلة "فوغ" بالعربية بإطلالة "نارية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتصدر نجوى كرم (58 عامًا) غلاف مجلة "فوغ" بالعربية، لعدد ديسمبر المقبل/كانون الأول، بإطلالة يبدو أنها مستوحاة من لقب المطربة اللبنانية "شمس الأغنية"، وتتحدث في مقابلتها مع المجلة عن محطات من مسيرتها، وتستعيد لحظاتٍ "عزيزة" على قلبها.

وبحسب ما نشرت "فوغ" بالعربية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت نجوى: "أحب أن أعتبر موسيقاي امتدادًا للموال اللبناني والموسيقى الشعبية، التي أسستها قبلي أيقونات مثل صباح ووديع الصافي".

وأضافت: "اخترت طريقهم، ولكنني أضفت لمساتي الجمالية، وصوتي، وأدائي الخاص حتى لا أقع في فخ أن أصبح نسخة ممن سبقوني".

وتستعيد نجوى ذكريات الطفولة قائلة: "الناس نتاج أحلامهم. كنت في طفولتي أحلم دائمًا بالشهرة. وأنا على يقين تمامًا من أن ما تؤمن به هو ما ستكون عليه، إذا كان لديك القدر الكافي من العزيمة والإصرار"، بحسب "فوغ" العربية.

وبينما كانت تستعرض صورًا عائلية من أرشيفها في فيديو نشرته المجلة، بدت نجوى دامعة العينين، وتحدثت عن علاقتها بالصور قائلة: "ما عندي كتير صور وأنا صغيرة. ما بعرف ليه ما كنت أحب أتصور"، وتابعت: "ما بعرف كيف صرت فنانة، وأتصور وأقف قدام كاميرا بوقت وأنا صغيرة كنت أهرب دايمًا منها".



