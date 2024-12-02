إلتون جون مُصارحًا جمهوره: فقدت بصري

(CNN)-- لا يزال المغني البريطاني البارز، إلتون جون، غير قادر على الرؤية، بعد أشهر من إصابته بعدوى شديدة في العين.

وفي حديثه على خشبة المسرح بمناسبة حضوره للعرض المسرحي - الموسيقي "الشيطان يرتدي برادا" في لندن، الأحد، قال جون: "لم أتمكن من حضور العديد من العروض التمهيدية لأنني، كما تعلمون، فقدت بصري. لذا فمن الصعب على أن أراها. لكنني أحب سماعها، يا إلهي، بدت جيدة الليلة".

وكان جون قد كشف في مقابلة مع برنامج "Good Morning America" الأسبوع الماضي، أن هذه المشكلة لا تزال تؤثر على قدرته على العمل.

وأوضح ما يعانيه، قائلاً: "لقد فقدت بصري للأسف في عيني اليمنى في يوليو لأنني أصبت بعدوى في جنوب فرنسا، وقد مر أربعة أشهر الآن منذ أن فقدت بصري، وعيني اليسرى ليست الأفضل".

وأضاف: "هناك أمل وتشجيع بأن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن... أنا عالق نوعًا ما في الوقت الحالي، لأنني أستطيع القيام بشيء مثل هذا (المقابلة)، ولكن الذهاب إلى الاستوديو والتسجيل، لا أعرف، لأنني لا أستطيع رؤية كلمات الأغنية في البداية".

وتحدث جون، البالغ من العمر 77 عامًا، لأول مرة عن مشكلة بصره في أيلول/ سبتمبر الماضي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي علي إنستغرام، قال فيه إنه كان "يتعامل مع عدوى شديدة في العين تركتني للأسف برؤية محدودة في إحدى العينين فقط".

وتقاعد جون رسميًا من الجولات في عام 2023 بعد عقود من الأداء الحي، لكنه كتب موسيقى المسرحية الموسيقية "الشيطان يرتدي برادا". وهي مستوحاة من رواية لورين ويزبرغر لعام 2003، والتي تم تحويلها أيضًا إلى فيلم في عام 2006.



