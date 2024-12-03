بعد "زلة لسان" في الكويت.. تامر حسني وحسام حبيب يدافعان عن شيرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في موقف لافت، دافع المغني المصري حسام حبيب عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد زلة "لسان" صدرت عنها خلال حفلها الأخير في الكويت حينما دعت لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم، كما أكد تامر حسني على حسن نيتها وتفهم موقف طاهر شقيق رحيم.

وعبرّ كل من حسني وحبيب عن موقفيهما مما حدث كلٌ على حدة، من خلال منشورين عبر خاصية القصص في حسابيهما الرسميين على إنستغرام، الاثنين.

وانطلق حبيب في دفاعه عن طليقته شيرين من انتقاد طاهر شقيق الملحن الراحل محمد رحيم دون ذكر اسمه، بسبب ظهوره الإعلامي المكثف منذ وفاة شقيقه، مشيراً إلى أنها استدركت خطأها بالاعتذار مباشرة على المسرح.

وقال حسام حبيب عن طاهر: "ماسك في زلة لسان، وما سمعش، وما خدش باله إنها كرمته، وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الناس من الحضور، وملايين المشاهدين قراءة الفاتحة والدعاء له".

Credit: Hossam Habib/Instagram

و من جهته، أكد تامر حسني على حسن نية شيرين، قائلاً: "واثق إنها زلة لسان.. لأن شيرين بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة بالإضافة لأنها اعتذرت في وقتها ونيتها كانت تكريمه".

وبالمقابل، دعا تامر حسني لتفهم موقف شقيق الراحل محمد رحيم، بسبب "التوتر الشديد، والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر، ومخليينه في حالة نفسية صعبة جدًا".

وختم منشوره بالقول: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

منشور لتامر حسني عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام Credit: Tamer Hosny/Instagram

وكانت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب قد أحيت حفلها الأول في الكويت بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، الحفلٌ حقق تفاعلاً على مواقع التواصل، ولم يخل من مواقف شيرين و"زلات لسانها" التي غالبًا ما تتصدر الترند، ومنها طلبها قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، حيث قالت: "علشان نعمله سيئة جارية" بدلًا من "حسنة جارية"، قبل أن تتدارك الموقف بخفة ظلها.

وعبر طاهر شقيق محمد رحيم في تصريح إعلامي عن استيائه مما قالته شيرين في حفلها بالكويت، وقال إنه تسبب بغضب وحزن شديد لأسرته.

وبعد دعوة تامر حسني لتفهم ما يعيشه بسبب حزنه على شقيقه، أشاد طاهر في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك بموقف النجم المصري ووقوفه إلى جانب العائلة في مصابها، معتبراً أنه شقيقهم الثالث.

وقال إنه شعر بالغضب حينما وصله فيديو "مجتزأ" لما قالته شيرين في الحفل، وتوجه لتامر بالقول: "لما أنت بعتلي الفيديو كاملا، وشرحتلي عرفت إنها حقيقي زلة لسان، وأنا متأكد من رأيك، وربنا يجازيها كل خير كفاية إنها حاولت تكرمه وسط جمهوها".



