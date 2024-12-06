دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، صورة من محضر مكتوب بخط اليد، يفيد بـ"عدم وجود شبهة جنائية" في وفاة زوجها، وأرفقته ببيان صادر عن الورثة.

وتظهر الصورة أن المحضر تم تحريره من قبل وحدة المباحث في قسم شرطة الأهرام، التابع لمديرية أمن الجيزة بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناءً على "التحريات السرية، وجمع المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبناءً على التقارير الواردة من مفتش وزير الصحة، وكذا التقرير الطبي الوارد من مصلحة الطب الشرعي".

كما نشرت أنوسة أرملة الملحن الراحل بيانًا من ورثته، رداً على "المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان الراحل محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص (الساعين وراء الترند) غير مبالين بحرمة الموت، وإكرام الميت، وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة تظل عالقة في أذهانهم طوال حياتهم، بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي، والذي نتج عنه التأخير في تكريم المتوفى إلى رحمة مولاه، إلى مثواه الأخير".

وأوضح البيان الصادر عن ورثة الملحن الراحل أن "الوفاة طبيعية، ولا يوجد أي شبهة جنائية، وذلك طبقًا لما جاء في تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث".

وأعلن البيان أن الورثة سوف يتخذون "الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين روجوا هذا الادعاء، لما أصابهم من أضرار نفسية جسيمة"، وكلفوا محاميهم المستشار نزيه أبو السعود بذلك.

وأُعلن عن وفاة الملحن المصري محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا، في 24 نوفمبر الماضي، وصرّحت النيابة العامة بدفن جثمانه، مؤكدة عدم وجود "شبهة جنائية" حول وفاته، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في اليوم التالي.



