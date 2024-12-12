نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل فنانون سعوديون وعرب مع الإعلان عن فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، الأربعاء، ووجهوا التهنئة للمملكة بمناسبة هذا الإنجاز الذي وُصف بالتاريخي.



وكتب المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله في تدوينة نشرها عب حسابه الرسمي على منصة "إكس": " وطن وقيادة وشعب لا يعرفون المستحيل".

وشارك الفنان السعودي ناصر القصبي الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وعلق عليه بالقول: "أهلاً بالعالم".

واستعاد المطرب السعودي راشد الماجد مقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: " نحن لا نحلم .. نحن نفكر في واقع يتحقق".

وباركت المطربة الإماراتية أحلام للقيادة السعودية بهذا الفوز.

وكذلك المطربة السورية أصالة، وكتبت أيضًا في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " مبروك وطني أحبتي أهلي وأصحابي الغالين أصحاب الفضل، بتستحقوا تعيشوا هالفخر، وبشارككم الشعور بكلّ مافيني من حب وكلً الامتنان".

وقال المطرب اللبناني راغب علامة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " من الواضح بأن المملكة سوف تبهر العالم في إدارة هذا الحدث الكبير بإذن الله..نتمنى للملكة دوام النجاح والتطور والازدهار".

ونال ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم، تقييم 419.8 من 500، وهو أعلى تقييم فني على مر تاريخ نسخ البطولة.