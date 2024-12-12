جيم كاري في جزء ثالث من "سونيك القنفذ".. هل عاد من أجل المال؟

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال جيم كاري في الماضي إنه ربما انتهى من سلسلة أفلام "سونيك القنفذ"، لكنه يقول الآن إنه لديه سبب وجيه لتغيير رأيه.

وتحدث الممثل مع وكالة أسوشيتد برس في العرض الأول لفيلم "سونيك القنفذ 3" في المملكة المتحدة، حيث أعاد تمثيل دور الشرير الدكتور "روبوتنيك".

وتم تذكير كاري بأنه قال إنه من أجل العودة، سيحتاج إلى "نص مكتوب بالحبر الذهبي من قبل الملائكة".

وقال كاري ضاحكًا: "ربما كان هذا مبالغة، لكن نعم. كما تعلم، لقد عدت إلى هذا الكون لأنني أولاً وقبل كل شيء ألعب دور عبقري. وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء".

ثم أضاف: "لقد اشتريت الكثير من الأشياء، وأنا بحاجة إلى المال، بصراحة".

ومن الصعب معرفة ما إذا كان كاري يمزح أم لا، نظرًا لأنه معروف بحسّه الكوميدي.

وأثناء الترويج لفيلم "سونيك القنفذ2" في عام 2022، قال كاري لبرنامج "Access Hollywood" إنه "جاد إلى حد ما" بشأن اعتزاله التمثيل.

وقال في ذلك الوقت: "إذا أحضر الملائكة نوعًا من السيناريو المكتوب بالحبر الذهبي، والذي يخبرني أنه سيكون من المهم حقًا أن يشاهده الناس، فقد أستمر في الطريق. لكنني سآخذ استراحة".

وسيُعرض فيلم"سونيك القنقذ 3" في دور العرض الأمريكية في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.