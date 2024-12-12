السعودية.. الإعلان عن المرشحين للمرحلة النهائية من Joy Awards 2024

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الخميس، عن انتهاء مرحلة التسمية وبدء مرحلة التصويت للمرشحين لجوائز Joy Awards2024، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال حفل ضخم ستشهده الرياض في 18 كانون الثاني/ يناير 2025.

وتشمل قوائم المرشحين للفوز بالجوائز: مغنون، وممثلون، وصناع سينما ودراما تلفزيونية، ورياضيون، ومؤثرون على مواقع التواصل.

فئات الجوائز:

الموسيقية: الفنانة المفضلة، والأغنية المفضلة، والصوت الجديد المفضل.

السينما: الفيلم المفضل، الممثلة المفضلة، الممثل المفضل، المخرج السينمائي المفضل.

الدراما التلفزيونية: المسلسل الخليجي المفضل، المسلسل المصري المفضل، مسلسل بلاد الشام المفضل، الممثلة المفضلة، الممثل المفضل، الوجه الجديد المفضل، مخرج الأعمال الدرامية المفضل.

الرياضة: الرياضي المفضل، الرياضية المفضلة.

المؤثرون: المؤثر المفضل، المؤثرة المفضلة.



