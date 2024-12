"الأبد يبدأ الآن".. سيلينا غوميز تعلن خطوبتها على بيني بلانكو

(CNN)-- أعلنت نجمة البوب والممثلة سيلينا غوميز خطوبتها على المُنتج وكاتب الأغاني بيني بلانكو.

وكتبت غوميز في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الأربعاء: "الأبد يبدأ الآن"، وعرضت صورة مقربة لخاتمها الماسي إلى جانب صور أخرى من بينها واحدة مع بلانكو الذي علق على المنشور بالقول: "مهلاً، انتظر... هذه زوجتي".

وهنأ الثنائي عدد كبير من المغنيين والممثلين، بما في ذلك تايلور سويفت، وجنيفر أنيستون وغوينيث بالترو، وكاردي بي، وغيرهم.

وكانت غوميز (32 عامًا) وبلانكو (36 عامًا) قد أعلنا عن علاقتهما قبل عام تقريبًا. وتعاون الثنائي في العديد من الأغاني، بما في ذلك أغنية "Single Soon" في عام 2023، وأغنية "I Can't Get Enough" في عام 2019.

وقالت غوميز في ذلك الوقت: "إنه كل شيء في قلبي"، وأشاد بلانكو بها خلال ظهوره في برنامج "The Drew Barrymore Show" في أيار/ مايو الماضي، قائلاً إنه يستيقظ كل يوم ولا يصدق أنه سيتمكن من مشاركة حياته مع نجمة البوب.

وأضاف: "إنها أفضل شخص وأكثرهم أصالة. كل شيء حقيقي تمامًا.. مثل كل يوم عندما أستيقظ وأمشي أمام المرآة، أشعر وكأنني أسير إليها وأقول لنفسي، كيف وصلت إلى هنا؟".