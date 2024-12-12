"ساوند ستورم" في الرياض عائد بـ " بأصوات مختلفة وجو مختلف"

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد العاصمة السعودية الرياض، ابتداءً من الخميس، لانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من "ساوند ستورم" والذي يوصف بـ "أكبر مهرجان موسيقي" في المنطقة، وستمتد فعالياته على مدى 3 ليالي من 12 إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي للجهة المنظمة "ميدل بيست"، يعود المهرجان هذا العام بـ "بأصوات مختلفة، وجو مختلف"، بمشاركة أكثر من 200 من حول العالم.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن مشاركة نخبة من نجوم الغناء العرب في "ساوند ستورم 5".

وكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": لا يفوتكم نجومنا العرب على مدار الثلاث أيام.. اطرب مع 11 فنان من عبدالمجيد وماجد المهندس، إلى إليسا وداليا وأحمد سعد.. أسماء كبيرة تبهرنا مثل مروان موسى، وتوليت، وغيرهم الكثير".

وسبق أن وصف آل الشيخ المهرجان بـ "الحدث الكبير" وأضاف: "ميدل بيست رجع بليالي غير طبيعية" وذلك في مقطع فيديو نشره مؤخراً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وتبدأ حفلات مهرجان "ساوند ستورم 5" من السابعة مساءً وتمتد إلى الرابعة صباحًا، بتوقيت الرياض.