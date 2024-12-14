هذا ما يتمناه جورج وسوف لوطنه سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أسبوع على سيطرة الفصائل السورية على دمشق، وإسقاط حكم بشار الأسد، عبر المطرب السوري جورج وسوف عن موقفه إزاء ما يحدث في بلاده، السبت، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

وقال "سلطان الطرب" في تدوينةٍ نشرها في صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والاستقرار والازدهار.. مستقبلاً يليق بشعبها الغالي".

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بمجرد سيطرة الفصائل السورية على دمشق، وإعلانها "محررة"، فجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان الذي اعتذر "بشجاعة".

وقالت الفنانة السورية القديرة منى واصف لـ CNN بالعربية إنها تشعر بالارتياح تجاه المشهد الحالي بدمشق.