"ربان السفينة".. أول أغنية لعبدالله الرويشد بعد عودته إلى الكويت

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، الخميس، أغنية وطنية جديدة هي الأولى بعد عودته إلى بلاده الكويت بعد رحلة علاجية طويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكتب الرويشد تعليقًا على فيديو كليب الأغنية الذي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جديدي الوطني.. بمناسبة مرور عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.. ربان السفينة".

والأغنية من كلمات عبدالله العماني، وألحان حمد الخضر، وتوزيع بدر كرم.

وكان الرويشد قد عاد إلى وطنه محاطاً بمحبيه الذين كانوا في استقباله بالمطار، منذ ما يزيد على الشهرين بعد رحلة علاجية استغرقت 6 أشهر في ألمانيا، بسبب وعكة صحية تعرض لها في فبراير/ شباط الماضي، وحظيت عودته إلى الكويت، بترحيب حار من الكويتيين على مواقع التواصل.



